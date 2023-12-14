حمد المطر: هذه المخاوف مهمة ان نطرحها في مداخلتي ويجب ازالتها حتى لا يكون القانون لا جدوى منه، الاخوة في اللجنة لم يناقشوا القانون انما ناقشت الواقع المرير الذي نعيشه، القانون لا توجد فيه افكار فنية، شهادتي دكتوراه في الكيمياء الصناعية، ويجب اقرار مداولة واحدة ولا نستعجل في المداولة الثانية.



وفي 2020 طالبت بتنويع مصادر الدخل الا عن طريق تعزيز الصناعات البتروكيماوية، هناك مخاوف من تطبيق هذا القانون في انه بالكويت وزير النفط هو نفسه وزير الاوقاف، نهدف الى الوصول الى انتاج 4 ملايين برميل يوميا وملياري متر مكعب من الغاز، قانون اليوم ستقوم فيه المؤسسة، يجب ان نعالج البيروقراطية الموجودة في المؤسسة والحكومة تستطيع بقراراتها ان تؤسس هذه الشركة ومبادرة ان تكون عاصمة النفط العالمية جزء من هذا القانون، اقترحت ان توافق على القانون بمداولته الأولى حتى يكون هناك تفاعل مجتمعي لتقديم تعديلات منهم، خسرنا 7 مليارات دينار بسبب البيروقراطية الكويتية.