د. حاتم علي: دول الخليج مستهدفة من قبل تجار البشر ولابد من الوقاية منها قبل وقوعها



أسامة أبو السعود



أقامت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ندوة بعنوان سياسات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج، وذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة، ولاسيما ممثلو سفارة الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والديوان الوطني لحقوق الإنسان.



في البداية، القى وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة هاشم القلاف كلمة ترحيبية بالحضور الكريم، تناولت الجهود الحثيثة التي بذلتها الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مكافحة تلك الجرائم، مشيرا الى ان حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان يأتي تكليلا لجهودها في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته بصفة عامة، لاسيما مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.



‏كما قام مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي والوفد المرافق له بعرض مفصل تضمن أفضل التجارب الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدا على دور المكتب كونه الأمانة العامة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك تولى الإجابة على الاستفسارات من حضور الجلسة. واكد د. حاتم ان دول الخليج مستهدفة من قبل تجار البشر فهي جرائم متجددة ومتنوعة دائما ولابد من الوقاية منها قبل وقوعها.



ومن جهته، اكد مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العميد هيثم العثمان ان الكويت ليس بها عصابات منظمة للاتجار بالبشر، مشددا على ان ما يحدث هو مخالفات فردية من البعض او جهل بالقانون.



واكد العميد العثمان ان 80% من مكافحة عمليات الاتجار في البشر تقوم على التوعية لتفادي تلك الجرائم من البداية.