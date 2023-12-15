عبدالعزيز الفضلي



استكملت وزارة التربية استعداداتها لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الاولى والتي تبدأ يوم الاحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية لطلبة صفوف النقل بينما ستنطلق اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي 3 يناير المقبل، حيث تعمل الوزارة على تهيئة افضل الاجواء للطلبة لكي يؤدوا اختباراتهم على أكمل وجه.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان مديري المدارس في المرحلة الثانوية مستمرون بمدارسهم حتى 31 ديسمبر الجاري، مشيرة الى انه سيتم تدويرهم على مستوى المناطق التعليمية وسيكون التدوير مناطقيا. وأوضحت المصادر ان الوزارة ستقوم بهذا الاجراء بعد ان نجحت فيه خلال امتحانات العام الدراسي الماضي، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.