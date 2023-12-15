مفرح الشمري



بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع، انتهى الملحن القدير أنور عبدالله من تسجيل أغنيتين عاطفيتين جديدتين بصوت المطربين طارق سليمان وفواز مرزوق تم تسجيلهما وتنفيذهما في استوديوهات القاهرة، تحت إشراف المايسترو عدنان عبدالله، ومهندس الصوت فهد الحداد، وسيبثان قريبا عبر أثير إذاعة الكويت.



وفي هذا الجانب، ثمّن عبدالله الدور الداعم من قبل القائمين على إذاعة الكويت، ممثلة في الوكيل المساعد للقطاع د.يوسف السريع، والذي يحرص كل الحرص على استقطاب الأسماء الكويتية البارزة في مجالات الكلمة والألحان والغناء، إلى جانب تشجيع الطاقات الشابة.



وأضاف أنه سعيد جدا بصياغة ألحان عاطفية جديدة عبر عملين غنائيين كليهما من ألحانه ومن كلمات الشاعر القدير الراحل ناشي الحربي، الأول يحمل عنوان «أنا كلي ألم وجروح» من غناء الفنان فواز المرزوق، والآخر بعنوان «كل مرة تجرحنا» من غناء الفنان طارق سليمان، والعملان يحملان الطابع الكويتي الشعبي.