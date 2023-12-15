يخوض مان سيتي اختبارا سهلا عندما يستضيف كريستال بالاس غداً السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل سفره الى السعودية لتمثيل القارة الأوروبية في مونديال الأندية، يبدو «السيتي» حامل اللقب أمام فرصة ذهبية للحصول على الدفع المعنوي اللازم والإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ليفربول، وذلك حين يستضيف كريستال بالاس الخامس عشر.



وتفتتح المرحلة اليوم حين يحل توتنهام، المنتعش مجددا بفوزه الكبير على نيوكاسل 4-1، ضيفا على نوتنغهام فورست السادس عشر، فيما يلعب تشلسي، القادم من هزيمتين تواليا وثلاث في آخر أربع مراحل، مع ضيفه شيفيلد يونايتد الأخير غدا السبت.

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام إيفرتون وتوتنهام في الدوري وميلان الإيطالي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، يلتقي نيوكاسل مع فولام العاشر باحثا عن استعادة معنوياته.



ويلعب غدا بورنموث مع لوتون تاون، وبيرنلي مع إيفرتون.



فرنسا



يسعى موناكو إلى مواصلة صحوته عندما يستقبل ليون اليوم في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا.



ويعول فريق الإمارة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث تواليا وانتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا من نيس الذي يحل ضيفا غدا على لوهافر الحادي عشر.



ويلعب السبت أيضا لانس وصيف بطل الموسم الماضي مع رينس.