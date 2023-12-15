توج مربط أجمل بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للأمهار عمر السنة والميدالية الفضية للمهرات عمر السنة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيها 150 جوادا عربيا أصيلا من 21 دولة في نسختها الـ43 بالدوحة بعد إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي.



وجاءت مشاركة مربط أجمل لتركي بن محمد العثمان في البطولة ضمن خطة المربط لتمثيل المملكة العربية السعودية بأهم البطولات في منافسات جمال الخيل العربية الأصيلة العالمية، وأثمر ذلك تتويج المربط بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مشاركته السابقة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في العاصمة القطرية الدوحة، كما توج بميداليتين ذهبيتين في مهرجان الأمير سلطان العالمي للخيل العربية.



بطل العالم لهذه النسخة لفئة الأمهار عمر سنة المهر «ساري أجمل» والحائز الميدالية الذهبية من إنتاج مربط أجمل في السعودية، وبهذا الإنجاز السعودي الجديد يتوج كأول حصان من إنتاج السعودية يحصل على ميدالية ذهبية منذ انطلاق البطولة قبل 43 سنة في العاصمة الفرنسية باريس.