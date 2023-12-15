

يسعى برشلونة لرد اعتباره حينما يخرج غدا السبت لملاقاة مضيفه فالنسيا في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، بعد خسارته الكارثية على ملعبه أمام جيرونا 2-4 في الجولة الماضية.



ويعاني «البارسا» من عدة غيابات مؤثرة بين صفوفه، أبرزها الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن، ولاعب الوسط غافي، وقد خضع كل منهما لعملية جراحية مؤخرا وسيغيب لفترة طويلة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ماركوس ألونسو.



ويخوض أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث مواجهة صعبة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صاحب المركز الخامس غدا كذلك.



وتنطلق المرحلة اليوم الجمعة بمباراة أوساسونا مع رايو فايكانو، فيما يلتقي غدا سلتا فيغو مع غرناطة، وإشبيلية مع خيتافي.



إيطاليا



يطمح يوفنتوس إلى مواصلة الضغط على إنتر المتصدر عندما يحل ضيفا على جنوى اليوم في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إيطاليا.



وتفصل نقطتان بين إنتر (38) ويوفنتوس (36) اللذين تعادلا 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة، ويبدو ان أبرز المرشحين للمنافسة على لقب هذا الموسم في ظل ابتعادهما عن أقرب المنافسين ميلان الثالث (29) وروما الرابع (25).



ويأمل نابولي حامل اللقب العودة الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين عندما يستضيف كالياري السادس عشر غدا.



ويلعب غدا أيضا ليتشي مع فروزينوني، وتورينو مع إمبولي.



ألمانيا



يسعى بوروسيا دورتموند لمداواة جراحه عندما يلتقي مضيفه أوغسبورغ غدا ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الألماني.



ويدخل دورتموند المباراة بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم النصر على مستوى كل المسابقات، ليتراجع للمركز الخامس في «البوندسليغا» برصيد 25 نقطة بفارق 11 نقطة عن الصدارة.



ويفتقد دورتموند جهود مدافعه ماتس هوميلز بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد مرور 15 دقيقة من المباراة أمام لايبزيغ الأسبوع الماضي بسبب تدخل عنيف ضد لويس أوبيندا.



ويلتقي غدا لايبزيغ مع ضيفه هوفنهايم، متسلحا بفوزه المثير على ملعب دورتموند، ورافعا شعار لا بديل عن الفوز لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة، فيما يأتي هوفنهايم في المركز السادس برصيد 23 نقطة.



وتنطلق المرحلة اليوم بمباراة بوروسيا مونشغلادباخ مع فيردر بريمن، ويلتقي غدا ماينتس مع هايدنهايم، ودارمشتاد مع فولفسبورغ، وبوخوم مع يونيون برلين.