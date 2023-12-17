مصابنا جلل برحيل أميرنا الشيخ نواف الأحمد الحاكم العابد الزاهد العادل العافي عن الناس

نعزّي الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع برحيل أمير المحبة والتسامح والتواضع





نعى الديوان الأميري أمس إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه السبت، ونادى مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت.



وتقدم أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وللشعب الكويتي الكريم بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدين أن سموه - رحمه الله - عرف عنه الصلاح والخير، قائد مسيرة الكويت نحو التنمية والنهضة.



وأكدوا أن الفقيد بادل شعبه الحب والإخلاص والوفاء وبدأ عهده بعفو واختتم عهده بعفو، داعين الله أن يتغمده بواسع راحمته وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، متقدمين بالعزاء الى عضيده ومن صان عهده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح والى آل الصباح الكرام.



نعزي أنفسنا وأسرة الحكم



ففي البداية، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير «نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة الحكم الكريمة وأنفسنا وكل العرب والمسلمين بوفاة قائد المسيرة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح‬، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اللهم اجعل يوم وفادته عليك أسعد أيامه، ‏وما ناله من بلاء آخر عهده بالشقاء، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».



أمير الكويت‬ والعفو والتواضع



وقال أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين «‏رحم الله تعالى أمير الكويت‬ والعفو والتواضع الشيخ نواف الأحمد الصباح‬ بواسع رحمته، وأسكنه الفردوس الأعلى من جنانه، وجزاه العفو الكريم خيرا عن البلاد والعباد».



أمير التواضع والعفو



وقال مراقب مجلس الأمة النائب د. فلاح الهاجري «ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمتين الإسلامية والعربية بوفاة والد الجميع صاحب السمو أمير التواضع والعفو الشيخ نواف الأحمد الصباح،‏ رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته».



وتابع الهاجري «‏اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، إنا لله وإنا إليه راجعون».



‏اللهم ارفع درجته في المهديين



من جانبه، قال النائب د.مبارك الطشه «‏اللهم إن عبدك ‏نواف الأحمد الصباح في ذمتك وحبل جوارك، اللهم اغفر له وارحمه، وتجاوز عنه، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، ‏إنك أنت الغفور الرحيم، ‏اللهم ارفع درجته في المهديين، ‏إنا لله وإنا اليه راجعون».



حقبة استثنائية عنوانها المحبة



بدوره، قال النائب ‏مهند الساير «حقبة استثنائية عنوانها المحبة والعفو والتسامح خطها بيده أمير استثنائي كتب اسمه من نور في صفحة من صفحات تاريخ الكويت السياسي، رحم الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح‬ وغفر له وجزاه عنا وعن الشعب الكويتي خير الجزاء، ‏سائلين المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما فيه خير للبلاد والعباد وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا».



أحب الجميع بلا استثناء



بدوره، قال النائب د. بدر الملا «‏نعزي أنفسنا ونعزي الكويت والعالم الإسلامي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، ‏رحم الله من أحب الجميع بلا استثناء وأحبه الجميع بلا استثناء، ‏رحم الله من عفا عند المقدرة وجمع الشتات وجمع الأقارب، ‏وعزاؤنا لعضيده ومن صان عهده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولآل الصباح الكرام».



أمير العفو



من جهته، قال النائب متعب الرثعان ‏«إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏اللهم اغفر لأمير العفو سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح‬، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة».



‏أمير التواضع والتسامح والعفو



وقال النائب مرزوق الحبيني ‏«نسأل الله الرحمة والمغفرة لأميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح ‏أمير التواضع والتسامح والعفو ‏ونشارك بخالص العزاء والمواساة ‏صاحب السمو ‏الشيخ مشعل الأحمد الصباح ‏أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، ‏وسمو الشيخ أحمد النواف ‏رئيس مجلس الوزراء ‏واسرة الصباح الكرام ‏والشعب الكويتي الوفي».



‏اللهم انا راضون عنه فارض عنه



بدوره، قال النائب بدر سيار ‏«إنا لله وإنا اليه راجعون، ‏عظم الله اجرنا واجركم جميعا في فقيدنا ووالدنا وأميرنا، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ‏اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ‏واعف عنه كما عفا عن أبنائنا، ‏اللهم انا راضون عنه فارض عنه، ‏لا حول ولا قوة الا بالله».



أحببناه وأحبنا من عرفناه بالصلاح



من جهته، قال النائب د.عادل الدمخي «رحم الله أميرنا الشيخ نواف الأحمد الصباح‬ ‏أمير العفو وأمير التواضع من أحببناه وأحبنا، من عرفناه بالصلاح والخير، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ‏ونعزي الشعب الكويتي الكريم وولي عهده الأمين وآل الصباح الكرام بوفاة سموه ‏ونجدد العهد والولاء لسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح».



محب لشعبه تمسك بالدستور



من ناحيتها، قالت النائبة د.جنان بوشهري «فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية أميرا محبا لشعبه، وحاكما تمسك بالدستور والديموقراطية، وقائدا سيذكر التاريخ دوره في استكمال مسيرة المـصـالـحـة الخليجية، وزعيما انتصر للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».



‏وأضافت بوشهري «إن الحديث عن مآثر المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، حديث لا ينتهي قوله، فهو أمير العفو والتسامح الذي احتضن تحت بشته أبنائه الكويتيين، وعمل خلال فترة توليه مسند الإمارة إلى توفير العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق المصالحة الوطنية والرخاء الاقتصادي».



‏وذكرت «ان المصاب جلل والفقد عظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونتقدم إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم، بأحر التعازي بوفاة المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، ونسأل العلي القدير له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويجزيه عنا خير الجزاء».



جمع شعبه برحمته وعفوه



وقال النائب د. حمد المطر «نعزي أنفسنا وأهلنا وأمتنا الإسلامية والعربية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله ان يرحمه ويعفو عنه وهو الذي جمع شعبه برحمته وعفوه لآخر أيام حياته، فاللهم أجزه عن الكويت واهلها خير الجزاء وتقبله في جنات الخلد، ونعلن البيعة والولاء والسمع والطاعة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».



اللهم أنزله منزلاً مباركاً



من جانبه، قال النائب سعد الخنفور «إنا لله وإن إليه راجعون، اللهم ارحم قائدنا وحبيبنا وحاكمنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة».



اللهم ارحمه برحمتك



وقال النائب داود معرفي «ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.



نعزي أنفسنا والشعب الكويتي



من جانبه، قال النائب محمد هايف «نعزي أنفسنا والشعب الكويتي وأسرة الصباح والأمة الإسلامية بوفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح‬ صاحب الأخلاق والتواضع والحكمة، أسأل الله أن يرفع درجته ويعلي منزلته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».



أحب الكويت وشعبها فأحبوه



بدوره، قال النائب مهلهل المضف «اللهم اغفر لعبدك نواف الأحمد الصباح وأسكنه فسيح جناتك، اللهم إنا راضون عنه فارض عنه، اللهم انه أحب الكويت وشعبها فأحبته الكويت وشعبها، ولا نقول إلا ما يرضيك إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله».



أمير العفو والتواضع والزهد



من جهته، قال النائب د.محمد الحويلة ‏«نعزي أنفسنا وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، والقيادة السياسية وعموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بوفاة والدنا وقائدنا أمير العفو والتواضع والزهد الشيخ نواف الأحمد الصباح،‬ رحمه الله».



وأضاف «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارحمه واغفر له».



العابد الزاهد المتواضع الكريم



بدوره، قال النائب عبدالله فهاد «‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ‏ مصاب الوطن ومصابنا جلل وعظيم، برحيل سمو أمير البلاد العابد الزاهد المتواضع الكريم الشيخ نواف الأحمد الصباح‬، يرحمه الله، الذي رحل بعد أن ترك بصماته الواضحة الكبيرة في استكمال مسيرة الخير لهذا البلد المعطاء، وكان من دلائل حسن ختامه في هذه الدنيا الفانية عفوه الكريم عن مجموعة من أبنائه المواطنين وإدخال الفرح على قلوب جميع الكويتيين».



وأضاف فهاد «عزاؤنا لعضيده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح،‬ حفظه الله، وأسرة الصباح الكريمة والعالم العربي والإسلامي وكافة الشعب الكويتي، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لأميرنا الراحل، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».



خاف الله في شعبه



ومن ناحيته، قال النائب شعيب شعبان «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ‏اللهم إنا نشهد انه خاف الله في شعبه، اللهم اغفر له وارحمه وارزقه اعلى درجات الجنة».



المغفرة والرحمة



وقال النائب محمد الرقيب «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة والدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ‏نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، وخالص عزائنا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولسمو الشيخ أحمد النواف وللشعب الكويتي كافة».



ابتدأ عهده بعفو وختمه بعفو



ومن جهته، قال النائب سعود العصفور «‏رحم الله أمير العفو الشيخ نواف الأحمد الصباح، ابتدأ عهده بعفو وختمه بعفو، بادل شعبه المحبة والإخلاص.. اللهم وسع له في قبره وثبته عند السؤال وأدخله فسيح جنانك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله».



‏انتصر للأمة



وقال النائب د.حسن جوهر «رحمك الله يا سموالأمير، ‏انتصرت للأمة، وعفوت عن أبنائك، ‏فجزاك الله خير جزاء المحسنين».



أميراً وقائداً حكيماً



بدوره، قال النائب أحمد لاري: فقدنا وفقدت الامة العربية والامة الاسلامية والعالم الحر، أميرا وقائدا حكيما، ‏فقدنا أميرا للعفو والإنسانية، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، أدعو الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، عزائي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، ‏ولأهل الكويت الكرام ولكل من يسكن على هذه الارض الطيبة».



‏أحبك الشعب الذي أحببته



من جهته، قال النائب شعيب المويزري «‏أسأل الله العلي العظيم الرحمن الرحيم أن يغفر لك ويرحمك برحمته ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ‏ويسكنك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، ‏أحبك الشعب الذي أحببته وحرصت عليه ويدعو لك بالرحمة والمغفرة ‏اللهم اننا نشهد أن الودائع عندك سبحانك لا تضيع اللهم إنا نستودعك نواف الأحمد».



حاكم وحكيم



وقال النائب مرزوق الغانم «‏إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، ‏بقلوب يعتصرها الحزن، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى أميرنا ووالدنا، وحاكم دولتنا وحكيمها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لشعبنا وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم».



وأضاف الغانم «‏عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، ولأهل الكويت الكرام، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة، ‏اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته، ووسع مدخله، فاللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة».



اللهم اجعله من المحسنين



من ناحيته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري «‏عظم الله أجرنا وأجر أهل الكويت بأميرنا ‏سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، ‏جزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية والمسلمين خير الجزاء، ‏وأسأل الله أن يجعله من المحسنين الذين أحبهم وقال بهم ‏(الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) (آل عمران-134)، ‏اللهم اغفر له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».



شهد له القاصي والداني بالخير



من جهته، قال النائب حمد العبيد «أعزي الكويت قيادة وشعبا بوفاة والدنا وقائدنا أمير العفو والتسامح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ‏فقد شهد له القاصي والداني بالخير والتدين وحبه لشعبه، ‏أسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وسكنى أعالي الجنان».



أمير التواضع والتعاون



من ناحيته، قال النائب عبدالله الأنبعي «رحم الله أمير العفو والتسامح، ‏رحم الله أمير التواضع والتعاون، ‏رحم الله سمو الأمير الراحل، ‏الشيخ نواف الأحمد الصباح، ‏خالص العزاء لسمو أمير البلاد، ‏الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ‏وعظم الله أجر جميع أبناء الشعب الكويتي بفقدان أميرنا الغالي الذي لن ينساه الكويتيون».



تصحيح المسار والعفو



وقال النائب عبدالله المضف «‏ببالغ الحزن والأسى ‏ننعى الفقيد الكبير ‏أميرنا الراحل ‏الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ‏أمير تصحيح المسار والعفو ‏أمير التواضع والزهد والايمان ‏طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته وجزاه الله عن شعبه وأمته كل خير».



حاكماً عادلاً مصلحاً رحيماً



بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى: ‏نشهد الله انه كان حاكما عادلا مصلحا رحيما متواضعا ما شهدنا في حكمه علينا غير الخير والأمن والصلاح حتى آخر اعماله عفو كريم عن أبنائه «فمن عفا وأصلح فأجره على الله».



‏وأضاف العيسى «رحم الله صاحب السمو «أمير العفو» الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجزاه الله عنا خير الجزاء، خالص العزاء للكويت وشعبها والامتين العربية والاسلامية و(انا لله وانا اليه راجعون)».



أحب شعبه وعفا وأصفح



وقال النائب حمد المدلج «‏لا حول ولا قوة إلا بالله، ‏اللهم إن أميرنا ووالدنا في ذمتك وحبل جوارك، ‏فاغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، ‏اللهم إن أميرنا أحب شعبه وعفا وأصفح وعطف ‏فأحبه واعف عنه وآنس وحشته».



عفى وأصلح



وقال النائب أسامة الزيد «نعزي أهل الكويت كافة وأسرة الحكم وسمو ولي العهد برحيل سمو أمير البلاد، رحمه الله، اللهم إنا نشهدك أنه عفا وأصلح ثم رحل إليك باغيا أجره الذي عليك، ونسأل الله القدير التوفيق والرشاد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد باستكمال مسيرة الإصلاح والنهضة».



نعزي أنفسنا



وقال النائب فهد بن جامع «‏نعزي أنفسنا وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، والأمتين العربية والإسلامية، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، سائلا المولى العلي القدير أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه الفردوس الأعلى.. اللهم آمين».



اللهم اجبر كسرنا



من جانبه، قال النائب حمدان العازمي «‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‏بقلوب راضية مؤمنة ‏بقضاء الله وقدره، ‏نعزي أنفسنا والشعب الكويتي في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح‬، ‏اللهم تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك وارفع درجته واجبر كسرنا».



أعالي الجنان



وقال النائب ‏حمد العليان «أسأل الله أن يسكنك أعالي جنانه، رحمك الله يا أمير العفو».



عفو رحيم كريم



وقال النائب د.عبدالهادي العجمي «‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خبر مفجع وحزين للكويت كلها. ولا نقول إلا ما يرضي الله، ‏رحم الله أمير العفو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم للشعب الكويتي من عطاءات كبيرة طوال مسيرته في خدمة الكويت وأهلها والأمتين العربية والإسلامية، ‏رحم الله من أبى أن يرحل من دون أن يسعد الشعب بعفوه الرحيم الكريم عن مجموعة كبيرة من أبنائه، ‏اللهم اسكنه فسيح جنانك، وهيئ للكويت وشعبها أمرا رشدا، ‏خالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وللأسرة الكريمة وللشعب الكويتي، و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».



عفا وأصلح ‏وأحب شعبه



من جهته، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي «‏نعزي أنفسنا والشعب الكويتي بوفاة أمير العفو الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ‏سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ‏قال ﷺ «..أنتم شهداء الله على الأرض»، ‏اللهم إنا نشهد أنه عفا وأصلح، ‏وأحب شعبه وأحبوه، إنا لله وإنا إليه راجعون».



اللهم وأكرم نزله ووسع مدخله



من ناحيته، قال النائب فهد المسعود «‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏نعزي الكويت‬ قيادة وشعبا والامتين العربية والاسلامية بوفاة اميرنا ووالدنا الشيخ نواف الأحمد الصباح، ‏اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأسكنه الفردوس الأعلى».



نعزي أنفسنا



وقال النائب فايز الجمهور «نعزي أنفسنا والأمة الاسلامية والعربية وأهل الكويت قيادة وشعبا بوفاة والدنا وقائدنا أمير العفو سمو الشيخ نواف الأحمد‬ ‏الذي أسأل الله له المغفرة والرحمة وان يسكنه الفردوس الأعلى، ‏وان يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالمسؤولية في قيادة الوطن وله منا السمع والطاعة بالمعروف».



ننعى أمير العفو



من جهته، قال النائب خالد المونس «‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى أمير العفو سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، ‏ونتقدم بخالص العزاء والمواساة الى آل الصباح الكرام والى عموم الشعب الكويتي بوفاته، ‏ونسأل الله له الرحمة والمغفرة وللكويت وأهلها الصبر والسلوان، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».



أمير التسامح والعفو



بدوره، قال النائب د.محمد المهّان:‏ (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع برحيل المغفور له بإذن الله أمير التسامح والعفو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».



وأضاف المهان «فقدت الكويت أمير المحبة والتسامح والتواضع ونشهد الله أنه كان حاكما محبا متواضعا عادلا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال، وأن ينزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».



أكرم نزله ووسع مدخله



وقال النائب بدر نشمي «اللهم ارحم عبدك نواف الأحمد الصباح واغفر له، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، ‏واغسله بالماء والثلج والبرد، ‏اللهم ان نشهدك انه حمل الأمانة وصانها، وأرضى ربه وضميره ومواطنيه، ونستودعك الله يا أميرنا».



عطوفاً رحيماً محباً لشعبه



بدوره، قال النائب ماجد المطيري «إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏ننعى وفاة أميرنا الغالي الشيخ نواف الأحمد «أمير العفو»، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى، ونشهد الله ان الفقيد كان عطوفا رحيما محبا لشعبه، داعيا إلى الحكمة والاستقرار ونبذ الخلافات بين الجميع».



‏وقال المطيري «نتقدم بالعزاء الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وجميع أبناء الأسرة الحاكمة وكل أهل الكويت».



القلب يحزن والعين تدمع



بدوره، قال النائب جراح الفوزان «إن القلب ليحزن وان العين لتدمع، ‏نسأل الله الرحمة والمغفرة ‏لأمير العفو والتسامح والاعتدال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ‏اللهم نشهدك أنه كان أميرا حكيما متواضعا عطوفا عادلا، و‏نعزي أنفسنا والشعب الكويتي وأسرة الصباح الكرام والأمتين العربية والاسلامية، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».



الحاكم العابد الزاهد العافي



وقال النائب فارس العتيبي: «إلى رحمة الله الحاكم العابد الزاهد العافي عن الناس، نسأل الله لك الرحمة والمغفرة».



قائدنا وحبيبنا



وقال النائب سعد الخنفور: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏اللهم ارحم قائدنا وحبيبنا وحاكمنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ‏اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة».



أمير العفو والإنسانية



وقال النائب هاني شمس: ننعى ببالغ الحزن والأسى أمير العفو والإنسانية المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



ونعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وآل الصباح وأهل الكويت الكرام وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وأمتنا العربية والإسلامية.