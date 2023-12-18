يأمل الأهلي المصري بطل أفريقيا التخلص من العقدة البرازيلية حين يلتقي فلومينينسي البرازيلي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في نصف نهائي النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية في كرة القدم.



ومن أصل مشاركاته العشر السابقة في البطولة التي تجمع سنويا أبطال القارات، إضافة إلى ممثل عن البلد المضيف، التي ستتغير صيغتها اعتبارا من النسخة المقبلة عام 2025 بمشاركة 32 فريقا، انتهى مشوار الأهلي في نصف النهائي 3 مرات على أيدي أندية برازيلية، ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2 بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولا إلى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.



وتسعى كتيبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر الى بلوغ نهائي المونديال للمرة الأولى ليسطر اسمه في قائمة شرف الفرق العربية التي وصلت للنهائي وهي الرجاء المغربي والعين الإماراتي والهلال السعودي، وتحوم الشكوك حول إمكانية البدء بمحمود كهربا الذي غادر لقاء الاتحاد السعودي السابق مصابا في الدقيقة (72)، وقد أدى كهربا برنامجا تأهيليا خاصا اليومين الماضيين بعد شكواه من آلام في عضلة السمانة.



ويمني عملاق أفريقيا النفس في الاستفادة من المعنويات المرتفعة جدا للاعبيه الذين حققوا نتيجة كبيرة في الدور الثاني بالفوز على اتحاد جدة السعودي المضيف للبطولة 3-1 بعدما كانوا متقدمين بثلاثية نظيفة، كي يتخطى فلومينينسي، المشارك لأول مرة بعد تتويجه التاريخي بلقب كوبا ليبرتادوريس. وبعد انفراده مجددا بالرقم القياسي لعدد المباريات في البطولة بـ13 مباراة الذي تشاركه لثلاثة أيام فقط مع المهاجم الأرجنتيني في صفوف أوكلاند سيتي إيميليانو تادي، كان حسين الشحات خلال لقاء الاتحاد على موعد مع انجاز جديد بتسجيله الهدف الثاني معادلا الرقم القياسي المسجل باسم محمد أبوتريكة والسعودي سالم الدوسري كأفضل هدافين عرب في البطولة بـ4 أهداف، كما انه أضحى ثاني لاعب بعد كريم بنزيمة يسجل في 4 نسخ.



وحول هذا الإنجاز والفوز على الاتحاد، قال الشحات: «هذا هو النادي الأهلي ولاعبوه في المواعيد الكبرى، نادي الاتحاد كبير ونحن نحترمه. فزنا عليهم لأننا استعددنا جيدا، أود أن أبارك للجماهير التي آزرتنا ومجلس إدارة النادي واللاعبين، ولعائلتي وزوجتي أيضا».



من جهته، تطرق زميله الجنوب أفريقي بيرسي تاو الى مواجهة فلومينينسي، قائلا: «لقد تابعناهم بشكل جيد، ونعلم صعوبة المباراة، لكننا سنفعل كل ما نمتلك من أجل الفوز ومواصلة رحلتنا في البطولة».



وإذا كان فلومينينسي يخوض غمار البطولة لأول مرة، فإنه يضم في صفوفه لاعبا خبيرا فيها بشخص الظهير المخضرم مارسيلو (35عاما) الذي توج باللقب 4 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد.



وعن تجربة الفوز بمونديال الأندية 4 مرات مع «الملكي»، قال «كان ذلك رائعا»، كل لقب من كأس العالم للأندية فزت به مع ريال مدريد كان له طعم مختلف، والآن سيكون للفوز طعم خاص لأني أشارك مع فريق طفولتي، لكنه حذر: «نعلم أن هناك فرقا أخرى ترغب في الفوز، لكن لدينا كل نقاط القوة، والكثير من الإيمان».



ويدير اللقاء الحكم الپولندي الشهير سيمون مارشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير بين مانشستر سيتي وإنتر.