ارتقى برشلونة المتعثر أمام مضيفه فالنسيا بتعادله معه 1-1 أمس الأول للمركز الثالث في الدوري الاسباني لكرة القدم مستفيدا من خسارة أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو 0-2 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورغم تقدمه للمركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو الرابع، إلا أن برشلونة فشل في الفوز بمباراته الثانية تواليا بعد خسارته ديربي كاتالونيا أمام جيرونا المتصدر 2-4، والثالثة في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في دوري أبطال أوروبا حيث ضمن خوضه دور ثمن النهائي.



كما فشل برشلونة، الذي بات مستقبل مدربه تشافي هرنانديز بمهب الريح، في تقليص الفارق أكثر مع جيرونا المتصدر (41 نقطة) والذي يستقبل ألافيس اليوم في ختام منافسات المرحلة، وريال مدريد الثاني (39).



وعلق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تعادل فريقه، قائلا: «إنه أمر مؤسف، لكن علينا أن نمنح الثقة للاعبين، لكن لا يمكننا أن نتعامل مع الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل في المباراة بهذه الطريقة»، مضيفا: برشلونة من أسوأ الفرق في أوروبا من حيث الفاعلية داخل الملعب، وحدث لنا ذلك في مايوركا وغرناطة، نعاني بسبب أخطاء محددة في الدفاع، بسبب قلة التركيز، ويجب علينا تحسين الأمر.



وعمق خيتافي جراح مضيفه إشبيلية بفوزه عليه 3-0 ودفع المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو ثمن تردي نتائج الفريق الأندلسي، إذ أعلن النادي بعد نهاية المباراة إقالته من مهامه الفنية.



فرنسا.. سان جرمان بطل الخريف



توج باريس سان جرمان بطلا للخريف في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك لخسارة مطارده المباشر نيس أمام لوهافر 1-3 أمس الأول بالمرحلة السادسة عشرة. وبهذه النتيجة بقي نيس ثانيا برصيد 32 نقطة مقابل 36، حيث لم يعد بإمكانه اللحاق بنادي العاصمة إذ تتبقى مرحلة واحدة قبل خلود الفرق للراحة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة. والخسارة هي الثانية لنيس هذا الموسم، علما أنه تعرض لكليهما خلال الشهر الجاري، وكانت الأولى أمام نانت 0-3 في 3 ديسمبر. كما فشل نيس في الابتعاد بفارق 5 نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره على أرضه أمام ليون 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، ليبقى الفارق نقطتين. وصعد بريست الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه نانت 2-0. وبانتصاره الرابع في المراحل الخمس الأخيرة من دون هزيمة، رفع بريست رصيده الى 28 نقطة.



من جهته، مني نانت بهزيمة ثانية تواليا في ثالث مباراة له بقيادة مدربه الجديد جوسلان غورفينيك الذي كان يواجه الأحد فريق مسقط رأسه، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في منتصف الترتيب.



وكان مدرب بريست إريك روا «راضيا بالتسجيل في تحركات عملنا عليها خلال التمارين... ماذا بإمكاني أن أضيف؟ تهانينا للشبان وسنواصل المضي قدما».



وفي رده على سؤال بشأن أسباب نجاح بريست، أجاب روا «نوعية فريقنا. لديهم كل شيء، الرغبة بتحقيق النتيجة (المرجوة) معا».



وواصل مرسيليا صحوته بفوز رابع تواليا عندما تغلب على ضيفه كليرمون فيران بهدفين للبنمي ميكايل موريو (26) والمغربي أمين حارث (42) مقابل هدف للغابوني جيم أليفيناه (58).



وحذا حذوه ستراسبورغ بفوز ثان تواليا عندما تغلب على مضيفه لوريان بهدفين لديلان باكوا (14) والمخضرم كيفن غاميرو (49) مقابل هدف للسنغالي بامبا ديانغ (53). وعاد مونبلييه الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم ومثلها تعادلات عندما تغلب على مضيفه متز بهدف وحيد سجله ماكسيم إستيف في الدقيقة التاسعة.



وتعادل تولوز مع رين سلبا.