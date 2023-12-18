تتجه الأنظار اليوم إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية حيث تجرى قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال، وسط رغبة من باريس سان جرمان الفرنسي بتجنب الكبار بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.



وضمن سان جرمان وصافة مجموعة «الموت» في الجولة الأخيرة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام ميلان الإيطالي الذي أسداه خدمة كبيرة بفوزه خارج الديار على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2-1.



وخرج سان جرمان من عنق الزجاجة بتعادله 1-1 في الجولة الأخيرة مع مضيفه بوروسيا دورتموند الذي كان ضامنا تأهله والذي أنهى المجموعة في الصدارة.



ونتيجة حلوله ثانيا، يواجه سان جرمان احتمال انتهاء مشواره عند ثمن النهائي للموسم الرابع تواليا لأن القرعة قد تضعه في مواجهة برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين او مان سيتي الإنجليزي حامل اللقب او بايرن ميونيخ.



لكن مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي قاد برشلونة الى لقب المسابقة القارية عام 2015، بدا متفائلا حيال حظوظ فريقه الذي يواجه أيضا احتمال لقاء أرسنال الإنجليزي أو أتلتيكو مدريد الإسباني فيما سيكون مواطن الأخير ريال سوسييداد الخصم المرغوب به بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية.



ويضم المستوى الثاني من القرعة فريقين آخرين من العيار الثقيل هما إنتر ونابولي الإيطاليان اللذان حلا في الوصافة خلف سوسييداد وريال مدريد تواليا، وسيشكلان صعوبة بالنسبة لخصميهما المقبلين أرسنال أو أتلتيكو أو برشلونة أو بايرن أو دورتموند أو السيتي.



ونتيجة لإنهائها دور المجموعات في وصافة مجموعاتها، صنفت أندية كوبنهاغن الدنماركي وبورتو البرتغالي ولايبزيغ وأيندهوفن الهولندي ولاتسيو الإيطالي، إضافة الى إنتر وسان جرمان ونابولي، في المستوى الثاني.