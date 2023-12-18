عزّز فريق ميلان موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مونزا 3-0 في المرحلة السادسة عشرة.



وتقدم الهولندي تيجاني ريجنديرز بهدف لميلان في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف الصربي يان كارلو سيميتش الهدف الثاني (41)، وتكفل السويسري نوا أوكافور بتسجيل الهدف الثالث (76)، ليرفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.



وفاز فيورنتينا على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف دون رد.



سجل لوكاس بيلتران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.



وكان ميلان ديوريتش لاعب هيلاس فيرونا أهدر ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين فقط.



انتزع فيورنتينا ثلاث نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، متخلفا بفارق الأهداف عن نابولي حامل اللقب.



أما هيلاس فيرونا تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير ليبقى في منطقة الخطر.



وفي مباراة أخرى، تعادل ساسوولو مع مضيفه أودينيزي 2-2 بشق الأنفس بعد مباراة مثيرة.



تقدم أودينيزي بهدفين سجلهما لورينزو لوكا وروبرتو بيريرا في الدقيقتين 36 و55.



وأدرك ساسوولو التعادل بهدفين سجلهما دومينيكو بيراردي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 75 و88.



وبهذا التعادل بقى أودينيزي في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساسوولو في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.



وخسر روما من بولونيا 0-2. وفي مباريات أخرى، فاز تورينو على ضيفه إمبولي 1-0، وسجل دوفان زاباتا هدف المباراة الوحيد (25)، ليرفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر ليبقى في منطقة الخطر، وتغلب نابولي حامل اللقب على ضيفه كالياري 2-1، ليرفع نابولي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز السادس عشر. وتقام اليوم مباراة واحدة في ختام الجولة 16، حيث يلتقي أتلانتا مع ساليرنيتانا.