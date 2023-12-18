نعى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بخالص العزاء وصادق المواساة فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي ان سمو الشيخ سالم العلي تقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.



ودعا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.