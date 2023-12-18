تعرض محيط العاصمة السورية دمشق الى هجوم إسرائيلي جديد، اسفر عن وقوع قتلى وجرحى واضرار مادية.



وقال مصدر عسكري من وزارة الدفاع السورية: إسرائيل نفذت «عدوانا جويا» من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق. واكد أن وسائط دفاع سورية تصدت للصواريخ وأسقطت عددا منها، وأنه أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.



ونقلت صفحة «صوت العاصمة» على فيسبوك أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط مساكن الديماس بريف دمشق، فيما تحدثت مصادر اسرائيلية عن تنفيذ جولتي قصف على محيط دمشق، إحداها بواسطة صواريخ أرض ـ أرض، والأخرى بواسطة الطائرات الحربية.



من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل عنصرين مجهولي الهوية، نتيجة القصف الإسرائيلي على موقع عسكري قرب منطقة مساكن الديماس مقابل مطعم الصحارى، كما أصيب عدد من العناصر في موقع عسكري بقدسيا بريف دمشق، نتيجة القصف الإسرائيلي أيضا.



وقال المرصد إن صواريخ إسرائيلية استهدفت على دفعتين مراكز الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري ومواقع عسكرية تتمركز ضمنها قوات تعمل مع حزب الله اللبناني قرب السيدة زينب ومساكن الديماس بريف دمشق، ودوت انفجارات عنيفة في محافظة دمشق وريف دمشق ناجمة عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ.