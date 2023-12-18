كشف مصرف «جيه بي مورغان» عن حذره تجاه سوق العملات المشفرة خلال عام 2024 في ظل التفاؤل باقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة لعملة بيتكوين، كما حذر من الشراء المفرط لعملة بيتكوين.



وأوضح «جيه بي مورغان» أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بشأن الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين، لن ينجم عنه مكاسب كبيرة على الأرجح.



وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة بيتكوين الموجودة حاليا في أوروبا وكندا يعد دليلا على أن إطلاق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة قد يفشل في اكتساب زخم كبير.



ورجح «جيه بي مورغان» أن تسحب هذه الصناديق رؤوس الأموال من المنتجات الاستثمارية القائمة المدعومة بواسطة البيتكوين بدلا من جذبها رؤوس أموال جديدة.