واصل بوروسيا دورتموند هدر النقاط بتعادله أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1 أمس الأول ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وتقدم أوغسبورغ عبر قائده البوسني إرمدين ديميروفيتش (23)، وعادل دورتموند بفضل الهولندي دونيل مالن بعد تمريرة من نيكلاس فولكروغ (35).



وهي المباراة الثالثة تواليا يفشل فيها دورتموند وصيف البطل الموسم الماضي، في حصد النقاط الثلاث، حيث تعادل مرتين مقابل هزيمة.



وتراجع دورتموند الذي فاز مرة واحدة فقط في 7 مباريات بالدوري منذ أكتوبر للمركز السادس برصيد 26 نقطة.



وأعرب مدرب دورتموند إدين ترزيتش عن أسفه لضعف فريقه في إنهاء الهجمات، قائلا: «لم ننجح وهذا أمر غير مرض على الإطلاق».



وتمكن لايبزيغ من الفوز على هوفنهايم 3-1، ليتقدم إلى المركز الثالث في «البوندسليغا» برصيد 32 نقطة، وعاد بوخوم إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام هوفنهايم 1-3 في المرحلة الماضية، بفوزه على ضيفه أونيون برلين 3-0، فيما خسر ماينز أمام ضيفه هايدنهايم 1-0، كما خسر دارمشتات متذيل الترتيب من ضيفه فولفسبورغ 1-0.