تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى المباراة النهائية لكأس أندية العالم بعد فوزه على الأهلي المصري 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الجوهرة» المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وسيلتقي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني.



وجاءت أهداف الفريق البرازيلي في الشوط الثاني، حيث سيطر على مجريات اللعب بفضل سرعة تنقل لاعبيه وتمركزهم في وسط الملعب واستغلال ثغرات الخصم، في حين لم يستغل الأهلي المصري الفرص التي سنحت له في المباراة.



كما يتطلع مان سيتي لإحباط أية مفاجأة من أوراوا ريد دايموندز الياباني عندما يستهل مشواره بنصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة السعودية، باحثا عن إكمال موسمه التاريخي بلقب خامس.



وفيما هيمنت الأندية الأوروبية على البطولة وأحرزت لقبها في آخر عشر نسخ، يتوقع أن يكون مشوار رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا سهلا نحو النهائي.



وكان الفريق المملوك إماراتيا توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ومن بعده الكأس السوبر الأوروبية عندما أضافهما إلى لقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية.



ويخوض السيتي مباراته الأولى في البطولة بصفته بطلا لأوروبا، فيما تغلب أوراوا، بطل آسيا، على ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، بهدف متأخر للهولندي أليكس شالك.



ويطمح غوارديولا لأن يصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة أربع مرات، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج في 2009 و2011 وبايرن ميونيخ في 2013، إذ يتشارك راهنا الرقم القياسي إلى ذلك، يشارك ريال مدريد ومان سيتي بطل أوروبا في النسخة الأولى من مونديال الأندية الموسع في كرة القدم، المقرر عام 2025 بالولايات المتحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).



وتقام البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 32 ناديا تتوزع على 8 مجموعات، بين 15 يونيو و13 يوليو «حرصا على توافق مواعيد البطولة مع رزنامة المباريات الدولية».



ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16.



وقد اجتمع مجلس فيفا في المدينة السعودية متخذا قرارات تتعلق بالنسخة الأولى، «على أن يكون الاسم الرسمي للمسابقة Mundial de Clubes FIFA (باللغة الإسبانية)، وستضم أندية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة».



كما كشف فيفا عن تفاصيل مسابقته السنوية الجديدة كأس انتركونتيننتال «Coupe Intercontinentale de la FIFA» التي صادق عليها مجلسه في مارس، وتقام بدءا من 2024 بمشاركة جميع أبطال أبرز المسابقات القارية للأندية، على أن تختتم بمباراة نهائية على ملعب محايد بين بطل أوروبا والفائز بمباراة فاصلة.