أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عن اختبار سهل نسبيا لمان سيتي حامل اللقب أمام اف سي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي.



وتبدو حظوظ سيتي، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة 2021، كبيرة أمام اف سي كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات عندما حل وصيفا لبايرن ميونيخ في المجموعة الاولى وساهم في إقصاء الفريق الإنجليزي الآخر مان يونايتد.



في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة خمس مرات آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي.



وخلفت القرعة أيضا مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر ميلان، وصيف بطل النسخة الاخيرة والمتوج باللقب ثلاث مرات، وأتلتيكو مدريد الوصيف ثلاث مرات.



وعلى غرار سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل ست مرات كبيرة لمواصلة مشواره في المسابقة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد الذي سيلاقي لايبزيغ الألماني.



وكانت القرعة رحيمة بباريس سان جرمان الفرنسي وصيف نسخة 2020 عندما أوقعته في مواجهة في المتناول نسبيا أمام ريال سوسييداد، الممثل الرابع لإسبانيا.



وفي مباراتين متكافئتين، يلعب بورتو البرتغالي، بطل عامي 1987 و2004، مع أرسنال وصيف نسخة 2006، وآيندهوفن الهولندي، بطل 1988، مع بوروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013.



«يوروبا ليغ»



كما اقيمت أمس قرعة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، واسفرت عن مواجهة:



فينورد الهولندي ـ روما الإيطالي



ميلان الإيطالي ـ رين الفرنسي



لنس الفرنسي ـ فرايبورغ الألماني



يونغ بويز السويسري ـ سبورتينغ البرتغالي



بنفيكا البرتغالي ـ تولوز الفرنسي



براغا البرتغالي ـ قره باغ الأذربيجاني



غلطة سراي التركي ـ سبارتا براغ التشيكي



شاختار دانييتسك الأوكراني ـ مرسيليا.