

يستقبل ملعب «آنفيلد» في مدينة ليفربول الإنجليزية مباراة مهمة وقوية تجمع بين ليفربول ووست هام، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.



ليفربول نجح في الوصول إلى ربع النهائي، بعد تخطي عقبة ليستر سيتي 3-1 في الدور الثالث، وفاز على بورنموث 2-1 في الدور الرابع.



بينما ضمن وست هام مقعده في ربع النهائي، بعد الفوز على لينكولن سيتي 1-0 في الدور الثالث، ثم التغلب على آرسنال 3-1 في الدور الرابع.



ويمر «الريدز» بظروف صعبة في ظل غياب آندي روبرتسون وديوغو جوتا وجويل ماتيب وأليكسيس ماك أليستر وتياغو ألكانتارا وستيفان باشتيتش للإصابة. ولم يكن خروج لاعب الوسط الهولندي رايان غرافنبرغ، من الملعب أمام مان يونايتد الأحد الماضي بعد 61 دقيقة بسبب الإصابة، مشهدا سعيدا بالنسبة للمدرب الألماني يورغن كلوب.



وقال كلوب: «أتمنى ألا يكون الأمر بهذه الخطورة، ولكن لدينا في الأيام العشرة المقبلة ثلاث مباريات أخرى، لذلك لا أعرف ما إذا كان سيشارك فيها أم في واحدة منها. سنرى، علينا إجراء فحص بالأشعة».