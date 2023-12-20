يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الأميركي الذي يدافع عن ألوانه بطل مونديال قطر في فبراير المقبل.

وأعلن النادي الأميركي الذي انضم إلى صفوفه ميسي في يوليو الماضي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 فبراير.

يقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث ولد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل ان ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عاما. كما يتحدر الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، من روزاريو ودافع عن قميص النادي في 3 محطات قبل أن يشرف عليه مدربا في العام 2012.

وقال مارتينو: «أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي».