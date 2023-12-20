قال مدرب جيرونا ميشيل سانشيز بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس 3-0 ضمن المرحلة الـ 17، إن فريقه متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يجب أن يكتسب الحق في أن يكون منافسا على اللقب إلى جانب العمالقة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.



وأعاد الفوز جيرونا إلى الصدارة برصيد 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطتين عن ريال صاحب المركز الثاني و9 عن برشلونة.



وقال ميشيل للصحافيين: «ريال مدريد سيقاتل من أجل لقب الدوري. برشلونة سيقاتل من أجل الدوري. أتلتيكو سيقاتل من أجل الدوري. لكن علينا أن نكتسب هذا الحق.. وننهي العام بأفضل طريقة».



ويحل جيرونا ضيفا على ريال بيتيس في آخر مبارياته في 2023 غدا الخميس.



وقال ميشيل: «محاولة الفوز على ملعب ريال بيتيس، وهي مباراة جميلة للعب في أجواء مذهلة وبأقصى قدر من الصعوبة لأنه فريق ينافس أيضا في أوروبا».



وكان أفضل إنجاز لجيرونا في الدوري احتلال المركز العاشر، لذلك هناك تفاؤل بأنه سيصنع التاريخ على الأقل هذا الموسم. وأضاف مدرب جيرونا: «مازال يتبقى الكثير وعلينا الاستمتاع باللحظة. علينا أن نخوض مباراة تلو الأخرى وندرك أن هؤلاء اللاعبين يصنعون التاريخ».



وتستكمل مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 18، حيث يأمل برشلونة الثالث (35 نقطة) أن يستعيد عافيته بمواجهة ألميريا متذيل الترتيب، بعد سقوطه أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2-4 وتعادله أمام مضيفه فالنسيا 1-1، ليتأخر بفارق 9 نقاط عن المتصدر.



وإلى جانب نتائجه المتردية، يعاني برشلونة من نقص في لاعبيه، حيث يغيب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الإيقاف، في حين يفتقد النادي الكاتالوني أيضا جهود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن وإنيغو مارتينيس وماركو ألونسو وغافي بسبب الإصابة.



وتشهد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا صراعا محتدما حيث يستضيف أتلتيك بلباو الخامس (32 نقطة) نظيره لاس بالماس. كما يلتقي فياريال سلتا فيغو.