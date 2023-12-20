منحت ألبانيا جنسيتها للبرازيلي سيلفينيو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بعد تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا.



وتأهلت ألبانيا إلى البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها رغم وجودها في مجموعة صعبة بالتصفيات، ضمت التشيك وپولندا.



واستقبل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الرئيس بايرام بيجاي وسيلفينيو خلال حفل «الأفضل في 2023».



وقال رئيس الوزراء الألباني: «معاً وبفضل الرئيس نعلنك مواطنا ألبانياً».



وأوضح الرئيس الألباني بيجاي «أوقع عقدا قانونيا مع سيلفينيو لاعتباره مواطنا ألبانياً».