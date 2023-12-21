نجا أتلتيكو مدريد المنقوص من فخ جاره وضيفه خيتافي وخرج بتعادل ثمين 3-3 أمس الأول على ملعب «ميتروبوليتانو» في العاصمة مدريد في المرحلة الـ 18 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وتلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الأول بطرد مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، فاضطر مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى إخراج المهاجم الهولندي ممفيس ديباي للدفع بالمدافع سيسار أسبيليكويتا (40). وسجل مهاجم «الأتلتي» الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين في المباراة، ليرفع غلته من الأهداف مع الفريق إلى 173 هدفا، معادلا الرقم القياسي للهداف التاريخي الراحل لويس أراغونيس، كما رفع رصيده إلى 11 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين هذا الموسم.



وهذه هي المباراة الثانية تواليا التي يفشل فيها أتلتيكو في تحقيق الفوز بعد خسارته أمام أتلتيك بلباو 0-2 السبت، فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.



من جانبه، أشاد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بمهاجم فريقه أنطوان غريزمان، مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي «الروخيبلانكوس»، وقال: «أرقامه مذهلة، إنه يستحق ذلك، إنه لاعب كرة قدم استثنائي وشخص مثالي لفريق مثل أتلتيكو مدريد، نحن بحاجة إلى لاعبين بهذه الشخصية وآمل أن نتمكن من الاعتناء به وإبقائه معنا لمزيد من الوقت».



وأبدى المدرب الأرجنتيني قلقه بشأن الحالة البدنية للاعبين مع تكدس المباريات خلال الفترة الحالية، والمجهود الذي يبذل عبر اللعب بـ10 لاعبين فقط، مضيفا: بعد هذا العمل الشاق، لن يكون من السهل التعافي ليوم السبت أمام إشبيلية، علينا ترتيب أنفسنا مرة أخرى والتعافي جيدا وتصفية أذهاننا. إلى ذلك، تنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه رايو فايكانو 1-0. ويلعب اليوم ريال بيتيس مع جيرونا، وقادش مع ريال سوسييداد، وألافيس مع ريال مدريد.