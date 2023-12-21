يحيى حميدان



وضعت ادارة فريق الكرة بنادي التضامن الجناح البرتغالي تيدجاني سيلا على قائمة المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل وذلك حسب رأي الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ميغيل ليال.



ويبحث المدرب ميغيل عن محترف أجنبي يقدم الإضافة لـ «العنيد» في النصف الثاني من الموسم الحالي، علما بأن سيلا قد غاب عن الكثير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة وهو ما حرم الفريق من جهوده.



وخصصت إدارة التضامن ميزانية كبيرة للانتقالات الشتوية والتي لن تتوقف عند حد تعويض سيلا بمحترف أجنبي آخر، بل ستكون هناك تحركات لضم بعض اللاعبين المحليين المميزين. ويتصدر التضامن حاليا ترتيب دوري «زين» للدرجة الأولى برصيد 13 نقطة ويبحث عن العودة السريعة إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه الموسم الماضي.