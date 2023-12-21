عاد تشلسي من بعيد وقلب الطاولة على ضيفه نيوكاسل وصيف بطل النسخة الأخيرة وتغلب عليه 4-2 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1) أمس الأول على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن وبلغ نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم.



وكان نيوكاسل، المثقلة صفوفه بالإصابات، في طريقه إلى مواصلة مشواره في المسابقة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي، عندما تقدم بهدف منذ الدقيقة السادسة عشرة سجله مهاجمه كالوم ويلسون الذي استغل خطأ فادحا للمدافع الفرنسي بينوا بادياشيل في إبعاد كرة داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى.



لكن تشلسي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه البديل الدولي الأوكراني ميخايلو مودريك مستغلا خطأ فادحا للمدافع البديل كيران تريبييه في التعامل مع كرة عرضية هيأها له برأسه فسددها داخل المرمى.



واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى الفريق اللندني.



وجاء إقصاء نيوكاسل بعد أسبوع من خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال اوروبا بحلوله رابعا وأخيرا في المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.



وقال مدرب ​نيوكاسل يونايتد​ ​ايدي هاو​ بعد الخسارة: «كان مستوانا جيدا للغاية وحرمنا الخصم من الفرص الواضحة، كان علينا إجراء بعض التغييرات مرة أخرى بسبب الإصابات، لا أستطيع أن أشيد باللاعبين بما فيه الكفاية، حاولنا إعادة التركيز ونسيان الجزء الأخير من المباراة، وحقيقة أننا كنا نخوض ركلات الترجيح لمحاولة الوصول إلى الدور نصف النهائي، ركلات الترجيح دائما ما تكون بمنزلة يانصيب ولم نفز بها بعد ذلك».



واحتاج الفريق اللندني الآخر فولام إلى ركلات الترجيح أيضا للتغلب على مضيفه إيفرتون 7-6 (الوقت الأصلي 1-1) على ملعب غوديسون بارك في ليفربول.



وحجز ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بطاقته إلى نصف النهائي بفوز كبير على مضيفه بورت فايل من المستوى الثالث «ليغ 1» 3-0.



إلى ذلك، يستضيف مساء اليوم كريستال بالاس نظيره برايتون في افتتاح الجولة الـ 18 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويسعى المستضيف الذي يحتل المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة للفوز للتقدم نحو منطقة الأمان، فيما يأمل برايتون التاسع (26 نقطة) الخروج فائزا للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.



ايطاليا



ودع نابولي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارة مذلة أمام ضيفه فروزينوني 0-4 بينها هدفان للمغربيين وليد شديرة وعبدو الهروي أمس الأول على ملعب «دييغو مارادونا» في ثمن النهائي.



وهذه المرة الثالثة تواليا التي يفشل فيها النادي الجنوبي بالتأهل إلى ربع النهائي، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ذاته الـ16 أمام كريمونيتزي 4-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وقبلها من الدور عينه أمام فيورنتينا (5-2 بعد التمديد).



وفضل مدرب نابولي والتر ماتزاري الإبقاء على عناصره الأساسية على دكة البدلاء في الشوط الأول قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني أبرزهم الهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا (63)، قبل التأخر بالنتيجة لكنهما لم يساعدا في تجنب الخسارة.



من جانبه، تقدم والتر ماتزاري، مدرب نابولي، بالاعتذار إلى مشجعيه الغاضبين عقب الخسارة، وقال بعد المباراة: «أتقدم بالاعتذار إلى المشجعين، لقد حاولوا حتى النهاية لمنحنا دفعة، وهم لا يستحقون ذلك، أنا غير سعيد بطريقة إنهاء المباراة»، مضيفا: يمكن أن يحدث أن يكون الشكل الدفاعي خاطئا بعض الشيء بعد إجراء تغييرات، وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة غير مقصودة للخلف، لكن حتى بعد التأخر 2-0، يجب أن نتذكر أننا نابولي، من غير المقبول إنهاء أي مباراة بهذا الشكل، هذا مؤسف، يمكن خسارة مباراة في كرة القدم لكن ليس 4-0، لا يمكن الخسارة بأربعة أهداف دون قتال.





























