عاطف رمضان



هنأ قياديو وزارة الأشغال العامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة، داعين الله تعالى التوفيق لسموه خلال المرحلة المقبلة، مستذكرين خطابات سموه التي أكد خلالها حرصه على الوحدة الوطنية واحترام سيادة القانون لاستقرار الوطن وتقدمه.



في البداية، هنأ وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية، متمنيا لسموه التوفيق والسداد لما فيه صالح الدولة، وان هذا ما يؤكد سموه عليه دائما في خطاباته.



وقال الرشيدي ان صاحب السمو الأمير حرص دائما على وحدة ومقدرات الوطن العزيز من خلال خطاباته التي حثت المواطنين على التلاحم والتعاون، وأكدت أن الكويت أمانة في أعناق قيادتها السياسية.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية م.أحمد الصالح: ندعو الله تعالى أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لحمل الأمانة وإكمال مسيرة حكامنا السابقين للنهوض بالكويت وتقدمها وازدهارها خلال الفترة المقبلة.



بدوره، تقدم الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بالتكليف في وزارة الأشغال العامة م.عبدالرحمن العنزي بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا للبلاد، متمنيا لسمو التوفيق والسداد، وأن يعينه على حمل الأمانة.



وأضاف العنزي: صاحب السمو الأمير عاشق لوطنه ومحب لشعبه ويظهر ذلك جليا من خلال خطابات سموه، متمنيا لسموه التوفيق لإكمال، مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في استكمال مسيرة التنمية.



من جهته، لفت الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بالتكليف في وزارة الأشغال العامة م.أسعد العنزي، إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حريص على رفعة شعبه وتأمين ازدهار معيشته والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وخطابات سموه تظهر كذلك حرصه على الوحدة الوطنية لأنها بمنزلة الحصن الحصين لمواجهة الشدائد والتحديات، متمنيا لسموه التوفيق والسداد.



في السياق ذاته، هنأت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الأشغال العامة كفاية النجدي صاحب السمو الأمير بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.



ولفتت النجدي إلى أن صاحب السمو الأمير أكد خلال خطاباته احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه، سائلة الله لسموه التوفيق خلال المرحلة المقبلة.



كما هنأت الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف م.إيمان العمر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، مشيرة إلى أن لسموه منا والسمع والطاعة.