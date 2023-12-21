عين نادي نوتنغهام فورست البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب الاتحاد السعودي السابق، على رأس الجهاز الفني خلفا للمقال الويلزي ستيف كوبر، وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي لكرة القدم أمس.



ووقع سانتو (49 عاما) عقدا لعامين ونصف ليعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقالته من توتنهام في نوفمبر بعد فترة سيئة استمرت أربعة أشهر.



وسيقود البرتغالي أولى مبارياته أمام بورنموث السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة.



وقال نوتنغهام في بيان إن النادي «يؤكد اليوم تعيين نونو إشبيريتو سانتو مدربا للفريق الأول»، مضيفا: ينضم نونو إلى النادي بعقد لمدة عامين ونصف وسيتولى مسؤولية أول مباراة له السبت عندما يواجه بورنموث في ملعب سيتي غراوند.



ولم يعمل نونو مع أي ناد منذ إقالته من نادي الاتحاد في نوفمبر الماضي على خلفية تردي النتائج، وتحديدا بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي 0-2 في دوري أبطال آسيا في السادس من الشهر عينه.