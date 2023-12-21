آلاء خليفة



تقدم عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة تدريس الكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مدالله سويدان بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في الكويت. وقال د.سويدان: يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أساتذة كليات التعليم التطبيقي ومنسوبيها أن أرفع إلى مقام سموكم، حفظكم الله ورعاه، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة توليكم مسند الإمارة، وأدائكم اليمين الدستورية أميرا للبلاد، سائلا الله عز وجل أن يحفظكم ذخرا لبلدنا العزيز تقودون سفينة نهضته.



وأضاف د.سويدان: وإذ ندعو الله تعالى أن يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يكون سموه خير خلف لخير سلف، فإننا نشيد بكل فخر واعتزاز بحكمة سموه واثقين في قدرته على إدارة دفة السفينة نحو مستقبل أكثر إشراقا وعزة ورفعة لوطننا الغالي وأبنائه المخلصين.



وتابع د.سويدان: نحن واثقون بأن عهد سموه سيشهد إنجاز الكثير من المشاريع التنموية، وهو الداعم لها دائما، وأن تتمتع الكويت بطفرة في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة تنعكس على مسارات الاقتصاد والتعليم والصحة والمجتمع والسياسة الداخلية والعلاقات الخارجية بشكل ملحوظ وإيجابي، وأن يشهد التعليم مرحلة جديدة من التطوير والازدهار والتقدم بالمؤسسات التعليمية إلى مصاف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية الدولية والعالمية.



واختتم د.سويدان: ندعو الله تعالى أن يحفظ سموه قائدا حكيما وراعيا أمينا، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية، كما نسأله تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعمه ظاهرة وباطنة وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة، حفظه الله ورعاه، وأن يسدد على دروب الخير خطاه.