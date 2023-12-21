حقق الله على يدي الأمير ما يتطلع إليه الشعب الكويتي



توجّه رئيس المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد التعاوني العربي سعود الحرفان بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعيا الله سبحانه أن يسدد على دروب الخير خطاه، وأن يعينه على حمل الأمانة وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه.



وقال الحرفان: باسمي وباسم الاتحاد التعاوني العربي ومجلس إدارته والعاملين فيه والمكاتب المنبثقة عنه، يشرفني أن أرفع إلى سموه أسمى التهاني والتبريكات، وأسأل المولى عز وجل أن يمد في عمره وأن يحقق الله على يديه ما يتطلع إليه الشعب الكويتي، إنه سميع قريب.