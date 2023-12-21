نسأل الله أن يوفق سموه ويسدد على دروب الخير خطاه



بعث رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بجهاز متابعة الأداء الحكومي برقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، تضمنت أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.



ودعا الشيخ أحمد المشعل الباري عز وجل أن يعين سموه على حمل أمانة المسؤولية، وأن يوفق سموه ويسدد على دروب الخير خطاه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للوطن العزيز في ظل قيادة سموه الحكيمة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار.