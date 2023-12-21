تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.