تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار.