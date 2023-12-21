تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تهنئة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالة شكر جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.