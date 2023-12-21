تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تعزية من صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولشعب دولة الكويت بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.