رفع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تقلد سموه مقاليد الحكم ومسند الإمارة أميرا للبلاد.

وأعرب عن بالغ الاعتزاز بمسيرة صاحب السمو الحافلة بالإنجازات الكبيرة التي قدمها للوطن والجهود المباركة لإعلاء مكانته والرعاية الأبوية الكريمة لأبنائه الأوفياء.

داعيا المولى عز وجل أن يديم عزه وأن يعلي رايته وأن يبقيه ذخرا للوطن مواصلا للعطاء سائرا على بركة الله نحو تحقيق الرفعة والعزة والمجد للكويت ورفع رايتها وتعزيز مكانتها بين الأمم.