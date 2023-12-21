تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها جلالته مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبالحرص المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب ومتمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.