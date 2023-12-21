تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مشيدا سموه حفظه الله بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية)