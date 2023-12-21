تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها عن التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على الحرص لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد.



هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة والتطلع إلى تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)