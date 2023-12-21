تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها فخامته مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات والعمل على تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد.



هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة وبالحرص المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار. (النهاية)