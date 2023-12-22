أسامة دياب



تواصلت تهاني السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد الذين أعربوا عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم ومسند الإمارة، متمنين لسموه «التوفيق والسداد وموفور الصحة ودوام العافية وللكويت وأهلها التقدم والازدهار».



وأشار السفراء إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ساهم بتجربته السياسية الكبيرة ورؤيته المستنيرة في تعزيز أواصر علاقات الكويت مع مختلف دول العالم إبان كان سموه وليا للعهد، مشيدين بمسيرته الحافلة في خدمة الكويت وشعبها، معربين عن ثقتهم في أن الكويت ستواصل التقدم والازدهار تحت راية قائدها.



في البداية، رفع عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف أحر التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا أن يمن الله على سموه موفور الصحة والعافية وأن يكون التوفيق حليفة ويسدد خطى سموه لخدمة الكويت وشعبها الأبي.



وتابع: ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف، فسموه يتميز بعلاقات جيدة مع طاجيكستان وجميع دول العالم وله مكانة كبيرة لما يتمتع به سموه من حكمة وحنكة سياسية وديبلوماسية، مشيرا إلى ان سموه طور علاقات الكويت وفتح مجالات للتعاون مع مختلف الدول عندما كان وليا للعهد.



ومن جهته، قال السفير المغربي علي ابن عيسى: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله العلي القدير أن يسبغ عليه أردية الصحة والعافية ويجعل التوفيق والسداد رفيقيه الدائمين في كل خطاه المباركة».



وأضاف: «وإنني لعلى يقين بأن العلاقة التاريخية والعريقة التي تجمع بين المملكة المغربية والكويت الشقيقة، ستشهد المزيد من التطور والرقي في مختلف المجالات بفضل العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وكذا بفضل ما يتمتع به قائدا البلدين الملهمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، من حكمة ونفاذ بصيرة يسخرانها لخدمة بلديهما وتنمية علاقاتهما المتميزة إلى مستويات أعلى لتحقيق ما يصبو إليه شعبيهما من رقي ورفعة وازدهار».



من جهتها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز: «باسمي وباسم أعضاء السفارة والجالية التركية في الكويت، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لتوليه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في الكويت الشقيقة والصديقة».



وتابعت: «وندعو الله تعالى أن يحفظه ويسدد خطاه ويوفقه لما فيه خير الكويت والمنطقة والعالم الإسلامي برمته»، مضيفة وإننا إذ نؤكد على متانة العلاقات الأخوية بين تركيا والكويت، أؤمن تماما بأن هذه العلاقات الثنائية ستزداد قوة ومتانة في الفترة المقبلة في كل المجالات بما يتوافق مع المصالح المشتركة لبلدينا، كما أنني على يقين تام بأن التعاون الوثيق بين بلدينا، تحت القيادة الحكيمة للرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سيسهم بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا».



وختمت سونمز كلمتها بالقول: «أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأتقدم بأصدق التمنيات القلبية لصاحب السمو الأمير بدوام الصحة والسعادة وطول العمر، ودوام التقدم والازدهار للشعب الكويتي الشقيق والصديق».



بدوره، قال سفير جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير جيلتوف: «يطيب لي أن أتقدم باسمي وباسم أركان السفارة الروسية لدى الكويت بأصدق التهاني وأسمى التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مسند الإمارة ومقاليد الحكم».



وأضاف: «في هذا الصدد أعرب لسموه عن حرصنا العميق على المضي قدما في تعزيز علاقاتنا الثنائية التي احتفلنا في هذه السنة بالذكرى 60 عاما على إقامتها».



وختم جيلتوف: «إننا على يقين بأن الكويت الصديقة ستشهد المزيد من التقدم والتطور والازدهار تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا له موفور الصحة والعافية والنجاح والتوفيق في تولي مهامه لما فيه مصلحة الكويت قيادة وشعبا».



بدوره، قال السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري: «بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان، أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه منصب أمير الكويت».



وتابع: «كما أود أن أعرب عن خالص تهانينا لحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة التاريخية، وأتمنى للكويت المزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير»، مضيفا: «تتمتع اليابان والكويت بصداقة طويلة الأمد ولديهما تقاليد العمل معا من أجل السلام والازدهار في العالم، وكسفارة اليابان لدى الكويت، سنضاعف جهودنا لتعميق الصداقة والتعاون بين البلدين بتوجيهات من صاحب السمو الأمير». وختم السفير الياباني كلامه قائلا: «نتمنى مخلصين لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصحة الجيدة والمزيد من النجاح».



من جانبه، قال سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ-ها «نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تسلمه مقاليد الحكم للكويت».



وأضاف: «ارتبطت جمهورية كوريا والكويت بعلاقات ثنائية متميزة منذ إنشاء العلاقات الديبلوماسية بينهما في عام 1979 في العديد من المجالات بما فيها الصحة والمدن الذكية والأمن الغذائي والتعليم وغيرها». وتابع: «أنا على يقين بأنه بفضل التوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الأمير ستؤدي إلى تقوية العلاقات القائمة بين بلدينا الصديقين والنهوض بها في كل المجالات خلال العقود القادمة».



وختم: «أتمنى لصاحب السمو الأمير موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الجديدة، وللكويت وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار».



بدوره، قال السفير الفيتنامي لدى البلاد نغو توان ثانغ: «أود أن أعرب عن أحر التهاني للكويت وشعبها بمناسبة تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم ومسند الإمارة».



وأضاف: «أعتقد أنه في ظل حكم ورؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستواصل الكويت مسيرتها نحو التنمية والازدهار، مع مواصلة المساهمة في القضايا الإنسانية في العالم».



وختم: «وأنا على ثقة من أن العلاقات الودية بين فيتنام والكويت ستستمر في تحقيق نتائج مثمرة لصالح شعبي البلدين، فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين».



أما سفير بنغلاديش اللواء متقاعد ام دي عشيق الزمان، فقال: «بالنيابة عن شعب بنغلاديش والجالية البنغلاديشية في الكويت وبالأصالة عن نفسي، اسمحوا لي بأن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد لتأدية القسم أميرا للكويت».



وتابع: «ونأمل أن يتم تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة والراسخة بين بنغلاديش والكويت وأن تنال زخما إضافيا في ظل القيادة الديناميكية والبصيرة لصاحب السمو الأمير، كما ستظل بنغلاديش ملتزمة للغاية بالعمل جنبا إلى جنب مع الكويت للحفاظ على علاقاتنا وتعزيزها في الأيام المقبلة». وختم: «نسأل الله تعالى أن ينعم سمو الأمير بالسلامة والعافية والسداد».



بدوره، قال سفير جيبوتي عبدالقادر حسين عمر، قال: «باسمي وباسم أعضاء السفارة وباسم الجالية الجيبوتية، أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مسند الإمارة»، مضيفا: «وفقه الله لخير وطنه وأمته وشعبه الكريم. نعم الخلف لخير سلف».



وقال سفير الفاتيكان المطران أوجين نوجنت: «بالنيابة عن السفارة البابوية في الكويت والكرسي الرسولي، أعبر عن خالص التهاني بمناسبة تعيين صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد». وأضاف: «أسأل الله عز وجل أن يهديه بالحكمة وأن ينعم عليه بالصحة الدائمة في ممارسة ولايته الجديدة أميرا لهذا البلد الجميل».



وتابع: «أنا على يقين أنه في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير، ستستمر السعادة والازدهار في البلاد، في وقت تعصف فيه الحرب بالمنطقة، متمنيا أن يواصل سموه العمل من أجل السلام والوئام».



من جهتها، قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان: «نهنئ الكويت وشعبها الكريم بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم لمواصلة مسيرة الازدهار والأمن والعطاء التي قادها فقيد الكويت سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مؤكدين تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمق العلاقة الاستراتيجية مع الكويت في المجال الإنساني على مدى أكثر من 30 عاما ساهمت فيها الكويت بمساعدة الملايين من اللاجئين حول العالم، داعين الله عز وجل أن يديم على الكويت تطورها ورفعتها بما يحقق طموحات قيادتها الحكيمة وشعبها السخي».



أما السفارة الفلبينية فهنأت صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على توليه مقاليد الحكم ومسند الإمارة. وكتبت على حسابها الخاص على منصة «اكس»: «نتمنى التوفيق لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وهو يقود الكويت وشعبها إلى مزيد من الازدهار والنجاح».