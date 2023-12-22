بشرى شعبان



تقدم عدد من موظفي الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على توليه مقاليد الحكم.



في البداية، هنأت مديرة ادارة التأهيل المهني في الهيئة العنود الوزان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على توليه مقاليد الحكم، ‏سائلة الله عز وجل ان يوفقه ويسدد خطاه وان يمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية وان يرزقه البطانة الصالحة.



بدوره، توجه مدير إدارة الخدمات الطبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حسين العجمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأخلص الدعوات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، معربا عن تقديره الكبير واعتزازه البالغ بمسيرة صاحب السمو في خدمة الكويت.



من جانبه، رفع مسؤول صالة المراجعين في مدينة صباح الاحمد السكنية بدر الكثيري أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة توليه زمام الحكم في الكويت، مؤكدا ان صاحب السمو هو خير خلف لخير سلف، داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة سموه.



من جانبه، تقدم سلمان عبدالكريم بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مستذكرا بكل اعتزاز ما قدمه صاحب السمو من دور حكيم في قيادة البلاد خلال الفترة الماضية ودور سموه المشهود في ترسيخ النهج الإصلاحي الذي شهدته الكويت. وقال لقد كان صاحب السمو السند والعضد لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



هذا، وتوجهت فاطمة الشمري بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد للثقة الكبيرة التي أولاه إياها الشعب الكويتي وآل الصباح الكرام، مبتهلين إلى المولى القدير بقلوب زاخرة بالأمل وعامرة بالدعاء أن يعينه على حمل الأمانة.



بدورها، تضرعت معالي الشوفان الى الله عز وجل ان يسدد خطا صاحب السمو ويعينه على حمل الأمانة.