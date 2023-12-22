توافد كبار المسؤولين في جمهورية أيرلندا إلى مقر سفارة الكويت في العاصمة دبلن، على مدار ثلاثة أيام، لتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، حيث كان في استقبالهم السفير محمد المحمد وأركان السفارة.



وتقدم المعزين رئيس أيرلندا مايكل دانييل هيجينز وممثلون عن رئيس الوزراء الايرلندي ورئيس البرلمان، إضافة إلى شخصيات وديبلوماسيين وممثلي هيئات سياسية واجتماعية واقتصادية.



واستذكر المعزون مآثر الأمير الراحل، رحمه الله تعالى، ودوره في تعزيز العلاقات، مقدمين خالص التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي.