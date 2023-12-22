أقامت سفارتنا لدى أستراليا مراسم عزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، حيث توافد العديد من السفراء العرب والأجانب والديبلوماسيين إلى مقر السفارة لتقديم واجب العزاء بفقيد الكويت الكبير، وكان في استقبالهم سفيرنا لدى أستراليا السفير بسام القبندي.



وقد استذكر المعزون مناقب الأمير الراحل، رحمه الله، ودوره الكبير في تعزيز العلاقات مع الدول في منطقة الخليج والعالم العربي وكذلك دوليا، مما ساهم بترسيخ علاقات الكويت القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إضافة إلى دور سموه في الجوانب الإنسانية ودعم المحتاجين في العالم ومد يد العون لهم في الأزمات والكوارث الإنسانية التي تحدث في أي من بقاع العالم، تأكيدا لدور الكويت الإنساني الذي بات عنوانا للخير وشعارا لبلد الإنسانية.