تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الرئيس آية الله د.سيد ابراهيم رئيسي عبر خلاله عن خالص تعازيه لسموه، رعاه الله، وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



مؤكدا الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الراسخة التي تجمع الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة معربا عن تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة التنمية والنهضة في الوطن العزيز.



هذا وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه الرئيس آية الله د.سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء وعلى ما عبر عنه من طيب المشاعر الكريمة، مشيدا سموه، رعاه الله، بالعلاقات التاريخية التي تجمع الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، مؤكدا سموه، رعاه الله، الحرص المشترك لتعزيزها وتنميتها نحو مزيد من التعاون المشترك ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق مزيدا من التقدم والرخاء.



إمبراطور اليابان



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برقية تعزية من إمبراطور اليابان الصديقة ناروهيتو أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، ولشعب الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية جوابية للإمبراطور ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه للإمبراطور موفور الصحة وتمام العافية.



رئيس ألمانيا



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس د.فرانك فالتر شتاينمار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا الرئيس الألماني بالدور البارز لسموه، رحمه الله، في خدمة بلده وشعبه، ومتمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية للرئيس د.فرانك فالتر شتاينمار ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



رئيس وزراء اليابان



كذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برقية تعزية من رئيس وزراء اليابان الصديقة كيشيدا فوميو أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب اليابان الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، ولحكومة وشعب الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، ومستذكرا مناقب الأمير الراحل في إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية جوابية لرئيس وزراء اليابان ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



رئيسة تنزانيا



وفي السياق ذاته تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالة تعزية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة الرئيسة سامية صولوحو حسن أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدة بمسيرة سموه الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين متمنية لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة جوابية لرئيسة تنزانيا ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لها موفور الصحة وتمام العافية.



رئيس غامبيا



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، أيضا رسالة تعزية من رئيس جمهورية غامبيا الصديقة آدم بارو، أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب جمهورية غامبيا الصديقة عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة جوابية للرئيس ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



رئيس بيلاروسيا



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالة تعزية من رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة ألكساندر لوكاشينكو أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله تراه، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة جوابية للرئيس لوكاشينكو ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.