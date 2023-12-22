استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بحضور نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وعدد من النواب.



وقدم العسومي خلال اللقاء واجب العزاء في وفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



واستذكر السيرة العطرة للأمير الراحل وجهوده الصادقة لدعم وتعزيز التضامن العربي وعطاءه غير المحدود لوطنه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.



وأضاف العسومي أن «عطاء الأمير الراحل لم يتوقف وامتد إلى العالم بأكمله، وبرحيله فقدنا رجلا من أغلى الرجال مخلصا لوطنه وأمته، ونسأل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».