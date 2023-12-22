وجه النائب بدر سيار الشمري سؤالا إلى وزراء الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



استكمالا لمراقبة أعمال الحكومة بمدينة المطلاع السكنية، وبعد أن بدأ المواطنون في سكن المدينة والمتوقع زيادة عدد السكان بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لايزال هناك نقص في الخدمات الأساسية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - ما خطة وزارة الشؤون الاجتماعية في تشغيل الجمعيات التعاونية؟



2 - ما خطة الوزارة في تشغيل مراكز الرعاية الأسرية؟



3 - ما خطة الوزارة في تشغيل مراكز التنمية؟



4 - ما خطة الوزارة في تشغيل صالات الأفراح؟



كما وجه سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



استكمالا لمراقبة أعمال الحكومة بمدينة المطلاع السكنية، وبعد أن بدأ المواطنون في سكن المدينة والمتوقع زيادة عدد السكان بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لايزال هناك نقص في الخدمات الأساسية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - ما خطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تشغيل مراكز تحفيظ القرآن والسراج المنير؟



2 - ما سبب عدم تشغيل المساجد في القطع التالية (6-7-8-9)



كما وجه سيار سؤالا الى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



استكمالا لمراقبة أعمال الحكومة بمدينة المطلاع السكنية، وبعد أن بدأ المواطنون في سكن المدينة والمتوقع زيادة عدد السكان بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لايزال هناك نقص في الخدمات الأساسية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



- متى يتم تشغيل أول مستوصف في مدينة المطلاع السكنية؟ وما خطة الوزارة في تشغيل المراكز الطبية؟



ووجه سيار سؤالا الى وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



استكمالا لمراقبة أعمال الحكومة بمدينة المطلاع السكنية، وبعد أن بدأ المواطنون في سكن المدينة والمتوقع زيادة عدد السكان بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لايزال هناك نقص في الخدمات الأساسية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - ما سبب تأخير الإنارة الداخلية والخارجية في مدينة المطلاع السكنية؟ ومتى سيتم إيصال التيار الكهربائي في الشوارع بحسب خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟



2 - ما خطة الوزارة في تشغيل إنارة ضواحي (1-2-3-4-5-12)؟