وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قال في مقدمته: بعد إعلان وزارة التربية بتاريخ 16/10/2021م عن البدء باستقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمحتاجين للعام الدراسي 2021-2022.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - كم تبلغ ميزانية الصندوق الخيري للسنوات الثلاث الأخيرة؟



2 - هل هناك تبرع للصندوق من جهة خارج الوزارة؟



3 - كم المبلغ المخصص للصندوق الخيري من وزارة التربية؟



4 - كم تبلغ قيمة التبرعات الخارجية للصندوق؟ مع ذكر أسماء الجهات؟ وكم المبالغ؟



5 - أسماء من استفاد من هذا الصندوق، واعدادهم، وكم صرف على هذه الاعداد؟ مع ذكر أسماء المدارس التي استفادت من الطلبة المشمولين بالصندوق.



6 - عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من الصندوق، وعدد الطلبة المحتاجين المشمولين بالصندوق.



7 - ما أسباب عدم الموافقة على بعض الطلبات؟



8 - هل هناك لائحة تنظيمية للصرف من الصندوق؟ برجاء تزويدي بصورة ضوئية منها - إن وجدت.



9 - هل هناك شروط للموافقة على الطلبات؟ برجاء تزويدي بصورة ضوئية منها - إن وجدت.