تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها جلالته مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبالحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، أعرب فيها عن التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت والجمهورية التركية الصديقة والتطلع إلى تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر خلاله عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر العلاقات الراسخة التي تجمع الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، معربا عن تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة التنمية والنهضة في الوطن العزيز.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيقة عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس آلار كاريس رئيس جمهورية إستونيا الصديقة، أعرب فيها عن التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية إستونيا الصديقة والتطلع إلى تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنيا سموه، رعاه الله، لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك هارلد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة، أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لجلالته، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت ومملكة النرويج الصديقة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك كارل غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لجلالته، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت ومملكة السويد الصديقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس آدم بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب جمهورية غامبيا الصديقة عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات والعمل على تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة وبالحرص المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب ومتمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، أعربت فيها عن خالص تهانيها لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجية لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لها، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لها موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من نيريندرا مودي رئيس مجلس وزراء جمهورية الهند الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.