أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد متحور JN.1 لفيروس كورونا في الكويت حتى الآن، بالإشارة إلى ما تم الإعلان عنه في بعض الدول الأخرى.



وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن فرق الفحص الجيني مستمرة في عملها لرصد الأنماط السائدة لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، مشيرة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق. وبينت أنها وفرت النسخة المحدثة من لقاح «كوفيد» في 42 مركزا للصحة الوقائية ويغطي السلالات السائدة من الفيروس، ناصحة بأخذه وبالأخص لذوي عوامل الاختطار مثل الفئة العمرية فوق الـ 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة من البالغين.