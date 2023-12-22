رفعت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب باسمها ونيابة عن منتسبي الجمعية أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. وأكدت الثلاب أن المخترعين والمبتكرين الكويتيين كسائر أبناء الوطن يعاهدون سموه على الولاء والوفاء والعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة الوطن تحت ظل قيادته الحكيمة، مشيرة إلى أن الكويت بتولي سموه مقاليد الحكم تدخل عصرا جديدا يحمل مبشرات التفاؤل بمستقبل واعد. وأشارت إلى أن النطق السامي لصاحب السمو الأمير حمل العديد من التوجيهات السديدة، لاسيما أن سموه حريص على رعاية الكوادر الوطنية وتقديم كل أشكال الدعم لها، مؤكدة أن المخترعين والمبتكرين الكويتيين يفتخرون ويعتزون بقيادة سموه الحكيمة.